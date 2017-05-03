Последняя ночная репетиция Парада Победы прошла в Москве

МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. В Москве состоялась последняя ночная репетиция Парада Победы, в ней приняли участие 10001 военнослужащий и 114 единиц техники, передает корреспондент РИА Новости.

По площади прошли военнослужащие высших военных учебных заведений, суворовских и нахимовских военных училищ, кадетских корпусов, а также военнослужащие Западного военного округа, МЧС, Росгвардии и ФСБ России, юнармейцы и военнослужащие 61-й отдельной бригады морской пехоты береговых войск Северного флота.

В предпоследней репетиции (последняя — генеральная, состоится днем 7 мая)участвовали танки Т-34-85, бронеавтомобили "Тигр-М" с боевыми модулями "Арбалет", противотанковые ракетные комплексы "Корнет-Д1", бронеавтомобили "Тайфун-М" и "Тайфун-К", боевые машины пехоты "Курганец-25" и БМП-3, танки Т-72Б3 и Т-14 "Армата", самоходные гаубицы "Коалиция-СВ" и "Мста-С", ракетные комплексы "Искандер-М", всепогодные тактические зенитные ракетные комплексы "Тор-М2У" и "Бук-М2", бронетранспортеры БТР-82а, БТР-МДМ и "Бумеранг", боевая машина десанта БМД-4М, зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", зенитная ракетная система С-400 "Триумф".

Замыкали колонну военной техники подвижные грунтовые ракетные комплексы "Ярс".

Так же во время репетиции демонстрировались впервые участвующие в Параде Победы новейшие "арктические" варианты уже известных образцов вооружения противовоздушной обороны — зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2ДТ" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СА". Оба выполнены на базе двухзвенных гусеничных транспортеров ДТ-30 и приспособлены для передвижения в условиях абсолютного отсутствия дорог и низких температур.