Собянин примет участие в шествии "Бессмертный полк"

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин 9 мая в День Победы примет участие в шествии "Бессмертный полк", сообщается на сайте мэра столицы.

Девятого мая в России и за рубежом уже в десятый раз пройдет общественная акция "Бессмертный полк". В прошлом году шествия прошли в 50 странах. В России около 24 миллионов человек вышли на улицы с фотопортретами своих родственников-фронтовиков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Москве в День Победы пройдет около 300 культурных мероприятий, среди них парад на Красной площади и шествие "Бессмертного полка". Тогда он дал поручение обеспечить работу коммунального комплекса и городского транспорта во время праздников.

Кроме того, Собянин рассказал о своем дяде, с портретом которого он выходит на шествие.

"В семье у отца было пятеро сыновей, отец был самый младший из них и не участвовал в войне, но четыре его брата воевали. Двое погибли, двое вернулись с фронта. Один из тех, кто погиб, — Герасим, он погиб под Москвой, кстати. С первых дней мобилизации пошел на фронт, воевал под Москвой и погиб подо Ржевом", — добавил Собянин в интервью телеканалу "Москва 24".