Из бюджета Москвы на реновацию жилья выделят более 96 млрд рублей

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал изменения в закон "О бюджете Москвы", согласно которым из столичного бюджета выделят 96,5 миллиардов рублей, соответствующий документ опубликован на официальном портале мэра в среду.

Согласно документу, дефицит бюджета составит 314,4 миллиардов рублей. Изначально в бюджет Москвы, который был принят в ноябре прошлого года, закладывался дефицит в 217,9 миллиардов рублей.

Ранее депутаты Мосгордумы на заседании одобрили в первом чтении проект закона Москвы, предусматривающего выделение 96,5 миллиардов рублей из столичного бюджета на старт программы реновации жилого фонда.

Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и 6 поселениях на присоединённых территориях. При этом 40 районов старой Москвы и 15 поселений новой в список не вошли. В окончательный вариант программы может попасть меньшее число московских "хрущевок" — в нее включат только те дома, где жители двух третей квартир проголосуют за реновацию. При формировании списка учитывалось техническое состояние дома и мнение его жителей в рамках предварительного опроса.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, при реализации программы права москвичей не будут ущемлены, а полученные ими новые квартиры будут на 25-35% по своей рыночной стоимости дороже того жилья, которое сносится. Мэр также отметил, что пятиэтажки будут выводиться из эксплуатации только после подписания всеми жильцами актов приема-передачи квартир.

В законе о реновации жилья Собянин предложил гарантировать выдачу жильцам новой квартиры в том же районе и с отделкой, предусмотреть норму о замене предмета ипотеки с прежними условиями, а также закрепить оказание помощи при переезде нуждающимся. Он также предлагает предусмотреть право владельцев неприватизированных квартир выбирать между получением нового жилья в собственность или по социальному найму.