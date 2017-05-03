ОП Москвы проконтролирует ход голосования по реновации и подведение итогов

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Мэрия Москвы обратилась к столичной Общественной палате с просьбой проконтролировать ход голосования по реновации пятиэтажек и подведение итогов голосования, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в прямом эфире телеканала "Москва 24".

Во вторник градоначальник сообщил, что голосование по сносу ветхого жилья пройдет с 15 мая по 15 июня на портале "Активный гражданин" и в центрах госуслуг "Мои документы".

"Подсчитывать голоса будут администраторы, но под контролем Общественной палаты Москвы. Мы вчера обратились к ней, чтобы они обеспечили полный контроль и за ходом голосования, и за подведением итогов", — сказал Собянин.

Ранее мэр в интервью РИА Новости заявил, что каждый житель сможет проверить, как был учтен его голос. Принимать решение о судьбе конкретного дома будет правительство Москвы, но только после того, как будет на 100% уверено, что большинство жителей дома поддерживает именно это решение.