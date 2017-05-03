Клишас назвал отчисление студентов за участие в митингах недопустимым

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Отчисление студентов из вузов за их гражданскую позицию и участие в митингах недопустимо, отмечает глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, председатель Либеральной платформы "Единая Россия" Андрей Клишас.

"Хотелось бы напомнить, что гражданская, общественная позиция – это не повод для дисциплинарных взысканий и каких-либо наказаний в рамках учебного заведения", — заявил сенатор, которого цитирует пресс-служба ЕР.

По словам Клишаса, в настоящее время российская молодёжь "оказалась под пристальным вниманием и давлением различных политических сил". Он отметил, что речь идёт порой даже не о студентах, а о школьниках, "которых пытаются радикализировать и встроить в свою политическую игру".

"Всё это, безусловно, отвлекает от учёбы и не нравится преподавателям, "для которых на первом месте стоит успеваемость учеников, получение ими знаний в должном объеме", — признал сенатор, добавив, что "в то же время патриотическое воспитание и беседы на общественно-значимые темы в школах, вузах не должны переходить границы, за которыми заканчивается помощь в осмыслении информации и начинается навязывание мнения педагога ученикам".

Как отмечается в сообщении пресс-службы ЕР, в последнее время в СМИ и социальных сетях появились сообщения о том, что руководители образовательных учреждений и преподаватели, в частности, госвузов Екатеринбурга и Уфы, угрожают ученикам отчислением за участие в митингах и акциях оппозиционных политических деятелей.

Позже на сайте change.org была опубликована петиция на имя министра образования РФ, в которой студентка просит проследить за судьбой студентов и не допустить "репрессий". На сегодняшний день петиция собрала более 26 тысяч подписей.