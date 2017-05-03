Сенатор предложил самозанятым покупать патенты и платить соцвзносы

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Самозанятые граждане, как и индивидуальные предприниматели, после окончания налоговых каникул должны покупать патент и платить социальные взносы, считает глава комитета Совфеда по соцполитике Валерий Рязанский.

"Самозанятые граждане по окончании налоговых каникул должны определиться в своих отношениях с государством, если они хотят продолжить свою деятельность в частном порядке, то и как индивидуальные предприниматели они должны покупать патент и платить социальные взносы на свое пенсионное обеспечение", — сказал Рязанский РИА Новости в среду.

Сенатор не исключил, что пакет поправок, регулирующих деятельность самозанятых граждан, может быть внесен в Госдуму осенью и новые требования вступят в силу с 2018 года.

Рязанский уточнил, что средняя стоимость патента может составить порядка 20 тысяч рублей в год, что, по его мнению, является приемлемой суммой для работающего гражданина.

"Если гражданин не желает зарабатывать стаж официально, то государство назначит ему только социальную пенсию — около 7 тысяч рублей в месяц, которую женщины могут получать с 60 лет, а мужчины с 65", — пояснил Рязанский.

Он напомнил, что сейчас индивидуальные предприниматели платят соцвзнос государству, исходя из суммы, эквивалентной одному МРОТ ежемесячно.

Глава комитета СФ также отметил, что спустя два года налоговых каникул государство должно иметь инструментарий, чтобы влиять на позицию самозанятых граждан, которые должны определиться со своим официальным статусом.

В частности, это можно делать через проверку крупных покупок, считает сенатор. Если гражданин решил купить квартиру, государство вправе по интересоваться, откуда у него эта сумма, как он её заработал.

По его словам, если гражданин сдает внаем свою квартиру или несколько квартир и не платит налог с аренды, он становится должником. Если по решению суда он также не выполняет свои долговые обязательства, ему может быть закрыт выезд за рубеж.

Кроме того, в соответствии с поправками в закон о персонализированном учете, местные органы власти смогут получить данные о самозанятых гражданах на своей территории, и проследить, на каких основаниях они трудятся.

"Государство имеет право спросить, что вы сделали для своего будущего, и сможет дать то, что вы сами для себя заработали", — считает Рязанский.