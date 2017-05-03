Сенатор предложил самозанятым покупать патенты и платить соцвзносы

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Самозанятые граждане, как и индивидуальные предприниматели, после окончания налоговых каникул должны покупать патент и платить социальные взносы, считает глава комитета Совфеда по соцполитике Валерий Рязанский.
22.1%Да, это выведет их "из тени"
77.9%Это ущемление прав, заставить платить социальные взносы можно по-другому
"Самозанятые граждане по окончании налоговых каникул должны определиться в своих отношениях с государством, если они хотят продолжить свою деятельность в частном порядке, то и как индивидуальные предприниматели они должны покупать патент и платить социальные взносы на свое пенсионное обеспечение", — сказал Рязанский РИА Новости в среду.
Сенатор не исключил, что пакет поправок, регулирующих деятельность самозанятых граждан, может быть внесен в Госдуму осенью и новые требования вступят в силу с 2018 года.
Рязанский уточнил, что средняя стоимость патента может составить порядка 20 тысяч рублей в год, что, по его мнению, является приемлемой суммой для работающего гражданина.
"Если гражданин не желает зарабатывать стаж официально, то государство назначит ему только социальную пенсию — около 7 тысяч рублей в месяц, которую женщины могут получать с 60 лет, а мужчины с 65", — пояснил Рязанский.
Глава комитета СФ также отметил, что спустя два года налоговых каникул государство должно иметь инструментарий, чтобы влиять на позицию самозанятых граждан, которые должны определиться со своим официальным статусом.
В частности, это можно делать через проверку крупных покупок, считает сенатор. Если гражданин решил купить квартиру, государство вправе по интересоваться, откуда у него эта сумма, как он её заработал.
По его словам, если гражданин сдает внаем свою квартиру или несколько квартир и не платит налог с аренды, он становится должником. Если по решению суда он также не выполняет свои долговые обязательства, ему может быть закрыт выезд за рубеж.
"Государство имеет право спросить, что вы сделали для своего будущего, и сможет дать то, что вы сами для себя заработали", — считает Рязанский.