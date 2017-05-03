Власти Москвы одобрили проведение шествия "Бессмертный полк" в столице

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Столичные власти дали свое согласие на проведение в Москве акции "Бессмертный полк", сообщил РИА Новости руководитель департаменты региональной безопасности Владимир Черников в среду.

"Конечно, мы согласовали проведение такой акции", — сказал он, пояснив, что власти не исключают того, что в этом году в шествии по примеру прошлого года могут принять участие около 700 тысяч человек.

В прошлом году марш проходил по Тверской улице по направлению к Красной площади.

Акция "Бессмертный полк" проводится в День Победы в России и других странах. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Впервые такая акция состоялась в Томске. В 2015 году в шествии "Бессмертного полка" по всей России приняли участие около 12 миллионов человек. После этого было создано общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение "Бессмертный полк России". В 2015 и 2016 годах в шествии "Бессмертного полка" в Москве прошел и президент России Владимир Путин.