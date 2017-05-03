Депутат: легализация "шпионской" техники станет вторжением в личную жизнь

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов не поддержал идею отмены уголовной ответственности за покупку "шпионских" устройств, так как это даст дополнительные возможности для вмешательства в частную жизнь граждан.

Ранее RT со ссылкой на президента межрегиональной общественной организации "Коллективная защита" Марата Аманлиева сообщило, что общественники подготовили обращения в Совет Федерации и Общественный консультативный совет политических партий при Московской городской думе, в которых предлагает изменить закон, чтобы не привлекать к уголовной ответственности граждан, продающих и покупающих "шпионские" устройства.

"Я бы с осторожностью подходил к этой идее, потому что, к сожалению, вмешательство в частную жизнь довольно большие масштабы приобретает и давать возможности для этого, наверное, не совсем правильно", — сказал депутат РИА Новости в среду.

Емельянов пояснил, что пока не видит оснований для отмены уголовной ответственности за данное деяние.

"Кому нужна шпионская аппаратура? Да и зачем она нужна? Явно для слежки либо за конкурентами, либо за личной жизнью каких-то граждан", — добавил он.