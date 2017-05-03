В Иркутской области простились с погибшим в Сирии военным

КРАСНОЯРСК, 3 мая — РИА Новости. Погибший в Сирии военнослужащий-контрактник Богдан Деревицкий похоронен в среду в Братске с воинскими почестями, сообщили РИА Новости в городской администрации.

"Сегодня простились с Богданом — военнослужащим из Братска, погибшим в Сирии. Он похоронен с воинскими почестями на кладбище Правобережного округа. На церемонии прощания присутствовали мэр города Сергей Серебренников и заместитель командующего войсками Восточного военного округа по работе с личным составом, генерал-майор Сергей Долотин, родные, знакомые и жители города", — сказала собеседница агентства.

По данным мэрии, Богдан Деревицкий — выпускник школы №19 и профессионального училища №27. В Сирии он проходил военную службу по контракту.

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