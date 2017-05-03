Состояние благоустроенных улиц в Москве ежедневно проверяют после зимы

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Специалисты комплекса ЖКХ Москвы ежедневно проверяют состояние улиц, благоустроенных по программе "Моя улица", после зимнего периода, когда температура неоднократно переходила через ноль, что могло негативно повлиять на плиточное покрытие, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

"В договоре с подрядными организациями в обязательном порядке предусматривается устранение дефектов в рамках гарантийных обязательств. В зависимости от видов работ гарантийный срок составляет 1-3 года", — приводит портал слова заммэра Москвы Петра Бирюкова.

Под гарантийные обязательства подпадают все виды строительно-монтажных работ. К примеру, на качество благоустройства территории, материалов и оборудования устанавливается срок два года, на качество нанесения разметки и используемых материалов — один год, на сам посадочный материал — деревья, кустарники — три года.

После осмотра состояния объекта составляется акт обследования, в котором указывают виды дефектов, среди них могут быть нарушение целостности плиточного покрытия или наклон опор освещения, также указываются сроки, в течение которых подрядная организация обязана устранить выявленные дефекты.

Если дефекты связаны с некачественной работой подрядчиков, то они устраняются подрядной организацией в рамках гарантийных обязательств. Если же нарушения возникли из-за неправильной эксплуатации или в результате вандальных действий — они устраняются балансодержателем территории.

С 2015 года по программе "Моя улица" было благоустроено более 100 улиц общей протяженностью более 140 километров. В программу благоустройства 2017 года вошло более 80 городских территорий, среди них улицы, площади, набережные, переулки и бульвары.