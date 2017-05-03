Детей погибших сирийских военных привезут на отдых в "Артек"

БЕЙРУТ, 3 мая — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Ученики школы-интерната для детей погибших сирийских военных посетят Россию и отдохнут в детском лагере "Артек" по приглашению Всероссийской организацией ветеранов "Боевое братство", сообщил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Саблин.

"Боевое братство" четвертый год привозит сирийских сирот на отдых в Россию. Эти дети, как и ребята с Донбасса, которые также приедут в "Артек" вместе с российскими школьниками, не понаслышке знают, что такое война. Их опыт поможет сверстникам понять, какая великая ценность — мирное небо над головой, спокойная и счастливая жизнь. Поможет лучше осознать подвиг тех, кто отдал ради этого жизнь в Великой войне", — сказал Саблин.

Депутат уверен, что дружба, которая зародится в "Артеке", станет залогом братских отношений между странами на многие годы.

"Этим детям предстоит строить будущее. ‪Шестого мая‬ Сирия отмечает День павших героев. Символично, что дети павших героев Сирии вместе со своими русскими друзьями встретят этот день и День Победы в русском Крыму, история которого — летопись героизма и самоотверженности",- сказал Саблин.

По словам депутата, до отъезда в РФ дети посетят военную базу Хмеймим, а в России для них запланирована ознакомительная экскурсия по Москве, а также сирийские школьники примут участие в работе Международной детской военно-исторической ассамблеи "Вечный огонь — 2017".

За 21 день, который ребята проведут в лагере "Морской" МДЦ "Артек", они сдадут нормы ГТО, совершат поход по местам славы крымских партизан, примут участие в морской экспедиции "Мы помним".

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