Детей погибших сирийских военных привезут на отдых в "Артек"

БЕЙРУТ, 3 мая — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Ученики школы-интерната для детей погибших сирийских военных посетят Россию и отдохнут в детском лагере "Артек" по приглашению Всероссийской организацией ветеранов "Боевое братство", сообщил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Саблин.
"Боевое братство" четвертый год привозит сирийских сирот на отдых в Россию. Эти дети, как и ребята с Донбасса, которые также приедут в "Артек" вместе с российскими школьниками, не понаслышке знают, что такое война. Их опыт поможет сверстникам понять, какая великая ценность — мирное небо над головой, спокойная и счастливая жизнь. Поможет лучше осознать подвиг тех, кто отдал ради этого жизнь в Великой войне", — сказал Саблин.
Депутат уверен, что дружба, которая зародится в "Артеке", станет залогом братских отношений между странами на многие годы.
"Этим детям предстоит строить будущее. Шестого мая Сирия отмечает День павших героев. Символично, что дети павших героев Сирии вместе со своими русскими друзьями встретят этот день и День Победы в русском Крыму, история которого — летопись героизма и самоотверженности",- сказал Саблин.
По словам депутата, до отъезда в РФ дети посетят военную базу Хмеймим, а в России для них запланирована ознакомительная экскурсия по Москве, а также сирийские школьники примут участие в работе Международной детской военно-исторической ассамблеи "Вечный огонь — 2017".
За 21 день, который ребята проведут в лагере "Морской" МДЦ "Артек", они сдадут нормы ГТО, совершат поход по местам славы крымских партизан, примут участие в морской экспедиции "Мы помним".
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