С улиц Москвы эвакуировали 22 машины с нечитаемыми или снятыми номерами

МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Двадцать два автомобиля с нечитаемыми или снятыми номерами эвакуировали с улиц Москвы за прошедший вторник, сообщила в среду Московская административная дорожная инспекция.
"С городских улиц 2 мая 2017 года на спецстоянки перемещено 22 автомобиля без номеров и с нечитаемыми номерами. Согласно регламенту, принятому на заседании Антитеррористической комиссии Москвы, такие автомобили подлежат обязательной проверке сотрудниками правоохранительных органов в специально отведенных местах", — говорится в сообщении.
Потенциально опасные автомобили, которые невозможно идентифицировать, эвакуировали из 400-метровой зоны от станций метрополитена, остановок общественного транспорта, парков, транспортно-пересадочных узлов и других мест большого скопления людей. После перемещения на специализированные стоянки сотрудники правоохранительных органов проверили их на причастность к противоправной деятельности.