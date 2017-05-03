С улиц Москвы эвакуировали 22 машины с нечитаемыми или снятыми номерами

МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Двадцать два автомобиля с нечитаемыми или снятыми номерами эвакуировали с улиц Москвы за прошедший вторник, сообщила в среду Московская административная дорожная инспекция.

Ранее за три дня первомайских праздников со столичных улиц переместили 25 автомобилей со снятыми или нечитаемыми номерами. Решение эвакуировать такие транспортные средства было принято на заседании Антитеррористической комиссии города Москвы. Неопознанные автомобили являются потенциально опасными, поскольку могут использоваться для совершения теракта.

"С городских улиц 2 мая 2017 года на спецстоянки перемещено 22 автомобиля без номеров и с нечитаемыми номерами. Согласно регламенту, принятому на заседании Антитеррористической комиссии Москвы, такие автомобили подлежат обязательной проверке сотрудниками правоохранительных органов в специально отведенных местах", — говорится в сообщении.

Потенциально опасные автомобили, которые невозможно идентифицировать, эвакуировали из 400-метровой зоны от станций метрополитена, остановок общественного транспорта, парков, транспортно-пересадочных узлов и других мест большого скопления людей. После перемещения на специализированные стоянки сотрудники правоохранительных органов проверили их на причастность к противоправной деятельности.