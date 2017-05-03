В День Победы Москву ожидается мокрый снег и холодная погода

Горожане во время дождя на Красной площади в Москве

Горожане во время дождя на Красной площади в Москве

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Холодная погода ожидает москвичей в праздничные выходные, не исключен мокрый снег, рассказали РИА Новости в столичном метеобюро.

"Развитие ситуации таково, что мы будем находиться в тылу циклона, и погода будет облачной и довольно холодной. Восьмого мая в ночные часы температура будет около нуля градусов, днем в пределах +5… +10 градусов, и в утренние часы не исключены осадки в виде мокрого снега", — сказал собеседник агентства.

По данным метеобюро, перспектив на то, что в День Победы погода улучшится, к сожалению, нет.

"Вероятность сохранения холодной погоды с осадками на последний праздничный день — 9 мая — очень велика", — добавил синоптик.

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