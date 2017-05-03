Володин предложил отложить рассмотрение закона о сносе пятиэтажек в Москве

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил перенести на начало июля второе чтение законопроекта о реновации жилищного фонда Москвы.
"Правительство Москвы уже определило предварительный перечень из 4566 домов, которые включены в голосование для участия в программе реновации жилищного фонда. Но окончательное решение в этом вопросе — за жителями этих домов. В этой связи было бы правильно учесть итоги голосования и мнение москвичей при принятии федерального закона во втором чтении", — сказал Володин журналистам.
Спикер Госдумы призвал депутатов от Москвы встретиться с жителями, чтобы лучше разобраться в ситуации. По мнению Володина, после голосования следует провести парламентские слушания.
Володин добавил, что столь масштабный и социально-значимый законопроект требует самого широкого общественного и экспертного обсуждения. По его словам, документ не будет принят до тех пор, пока не будут выработаны нормы и правила, полностью защищающие права москвичей.
Источник в аппарате нижней палаты парламента отметил, что депутаты могут рассмотреть вопрос о переносе второго чтения на заседании Совета Госдумы 16 мая.