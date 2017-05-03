Пенсионеры пострадавшего от пожара села в Бурятии досрочно получат пенсии

КРАСНОЯРСК, 3 мая — РИА Новости. Пенсионерам из села Черемушки в Бурятии, пострадавшего от крупного пожара, пенсии за май получат досрочно, начиная со среды, сообщил РИА Новости пресс-секретарь и.о. главы республики Александр Мальцев.

По его словам, в результате от пожара пострадали 17 пенсионеров. Из них десять человек получают пенсию в селе Черемушки, семь человек — в столице республики — Улан-Удэ.

"Выплаты начнутся уже с сегодняшнего дня независимо от установленного графика доставки пенсий. Накануне в отделении ПФР по Бурятии были оперативно сформированы документы на экстренную выплату пенсий погорельцам и переданы в доставочные организации. Таким образом, 3 мая пенсии и социальные выплаты будут выплачены пенсионерам, получающим денежные средства через кредитные учреждения. Получателям пенсий через "Почту России" выплаты будут произведены 4 мая. В этот день будет организован специальный выезд почтальона в Черемушки", — сказал Мальцев.

Он отметил, что пенсионеры, не получившие пенсию во время выездного приема "Почты России" 4 мая, могут обратиться за выплатой в кассу почтового отделения до конца выплатного периода — 22 числа.