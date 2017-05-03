В 51 российком регионе запретили разводить костры

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Особый противопожарный режим, устанавливающий запрет на разведение костров, сжигание травы, мусора, порубочных остатков, а также на выезд в леса, введен в 51 регионе России, сообщили в пресс-службе МЧС России.
По его словам, проводится непрерывный космический мониторинг, моделирование развития наиболее опасных пожаров, активно применяются беспилотные летательные аппараты. "Организовано патрулирование жилого сектора и лесных массивов, информирование населения о складывающейся обстановке и проводимых мероприятиях", — сообщили в МЧС.
"В Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России организована работа межведомственной рабочей группы по мониторингу лесопожарной обстановки и контролю за выполнением превентивных мероприятий в соответствии с законодательством РФ", — сообщили в МЧС.