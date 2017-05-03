В московском метро в честь Дня Победы зазвучат песни и стихи

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В честь Дня Победы в столичном метро прозвучит почти полсотни песен, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы в среду.

"В метро в честь Дня Победы будут звучать песни и стихи. Москвичи смогут услышать праздничные трансляции в вестибюлях станций, на эскалаторах и в переходах подземки", — говорится в сообщении.

В пресс-службе столичного метрополитена отметили, что праздничная трансляция начнется рано утром седьмого мая и продлится до конца дня девятого мая. Пассажиры услышат композиции "День Победы", "Смуглянка", "Катюша", "Темная ночь", "Журавли", "Рио-Рита", "Эх, дороги" и другие.

Уточняется, что на стойках "Живое общение" 9 мая пассажирам будут дарить памятные открытки, а в кассах метрополитена в этот день можно будет приобрести тематический проездной билет "Единый". Кроме того, на многих станциях подземки будет организовано дежурство дополнительных инспекторов Центра обеспечения мобильности пассажиров, которые помогут ветеранам комфортно и безопасно передвигаться в метро.

Музыкальное и литературное сопровождение работы метрополитена в праздничные дни стало традицией. Одна из недавних трансляций была посвящена Дню космонавтики, который отмечают 12 апреля. На всех станциях звучали "Гимн космонавтов", "Трава у дома" и "Притяжение земли".