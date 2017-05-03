Правительство выделило средства на социально-экономическое развитие

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Правительство РФ направило Минпромторгу 80,3 миллиарда рублей на обеспечение стабильного социально-экономического развития России в 2017 году, сообщается на сайте кабинета министров.

"Подписанным распоряжением из резервного фонда правительства России бюджетные ассигнования в размере 80,3 миллиарда рублей направляются Минпромторгу России на реализацию мероприятий, предусмотренных перечнем мероприятий, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития Российской Федерации в 2017 году", — говорится в справке к документу.

Так, 17,5 миллиарда рублей выделено на субсидирование российских организаций на компенсацию затрат в связи с производством колесных транспортных средств. Десять миллиардов направлены российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным ими в 2015–2017 годах физическим лицам на приобретение автомобилей.

Также кабмин предусмотрел выделение 17,4 миллиарда рублей "Российскому фонду технологического развития", 1 миллиарда — на субсидирование производителей машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности и так далее.