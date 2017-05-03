ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 мая – РИА Новости. В Кроноцком заповеднике на Камчатке начался сезон медвежьих свадеб, сообщает пресс-служба особо охраняемой территории.
Отмечается, что за завязывающимися отношениями в этом году наблюдают не только сотрудники заповедника, но и члены съемочной группы австрийской телерадиокомпании ORF, которые снимают здесь документальный фильм "Дикое море России".
"Мы специально прилетели в Кроноцкий заповедник к началу "медвежьего сезона". Медведи — символ Камчатки, России, поэтому в фильме они будут играть ведущие роли. Часть съёмок прошла в Южно-Камчатском федеральном заказнике летом и осенью 2016 года. Там мы снимали медвежью рыбалку на Курильском озере. Это захватывающее зрелище", — рассказал режиссёр фильма Франс Хафнер.
Премьера фильма "Дикое море России" состоится в эфире одного из российских телеканалов в 2018 году.