ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 мая – РИА Новости. В Кроноцком заповеднике на Камчатке начался сезон медвежьих свадеб, сообщает пресс-служба особо охраняемой территории.

"Ежегодно весной на термальных площадках долины реки Гейзерной собирается множество медведей, которые кормятся первой зеленью и устраивают брачные игры. Пока что здесь собрались всего пять медведей. В их числе одна брачная пара", — говорится в сообщении.

Отмечается, что за завязывающимися отношениями в этом году наблюдают не только сотрудники заповедника, но и члены съемочной группы австрийской телерадиокомпании ORF, которые снимают здесь документальный фильм "Дикое море России".

"Мы специально прилетели в Кроноцкий заповедник к началу "медвежьего сезона". Медведи — символ Камчатки, России, поэтому в фильме они будут играть ведущие роли. Часть съёмок прошла в Южно-Камчатском федеральном заказнике летом и осенью 2016 года. Там мы снимали медвежью рыбалку на Курильском озере. Это захватывающее зрелище", — рассказал режиссёр фильма Франс Хафнер.

В настоящее время на территории Кроноцкого заповедника введены ограничения на посещение Долины гейзеров, поэтому туристов здесь немного. Тревожить зверей в брачный период нельзя. Кроме того, сейчас сложно предугадать, как отреагирует животное на людей.

Премьера фильма "Дикое море России" состоится в эфире одного из российских телеканалов в 2018 году.