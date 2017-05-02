Жителям пятиэтажек сообщат по смс о включении в список голосования

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Жителям московских пятиэтажек сообщат по смс и электронной почте о включении в список голосования по проекту программы реновации, сообщает официальный портал мэра Москвы во вторник.

"Правительство Москвы начало информировать жителей пятиэтажек, чьи дома вошли в список для голосования по проекту программы реновации. В ходе него горожане решат, включать ли свой дом в программу или нет. Жители пятиэтажек получат СМС-сообщения и письма по электронной почте. Они придут только тем, чьи дома вошли в перечень. В него включили дома в неудовлетворительном состоянии, большинство жителей которых хотят участвовать в проекте программы", — говорится в сообщении на сайте.

Сегодня на портале правительства Москвы был опубликован перечень пятиэтажек, по которым пройдет голосование жителей в рамках программы реновации. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в перечень для голосования войдет 4,5 тысячи домов. Голосование по реновации пройдет на портале "Активный гражданин" и в центрах госуслуг "Мои документы", при этом каждый житель сможет проверить, как был учтен его голос.