Дома в удовлетворительном состоянии не вошли в проект реновации в Москве

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В голосование по реновации жилья в Москве не включили дома в удовлетворительном состоянии и те, где жители против или сомневаются, следует из материалов к заседанию президиума правительства Москвы.

"В перечень для голосования не были включены дома, находящиеся в удовлетворительном техническом состоянии Кроме того, в перечень не были включены дома, значительной часть жителей которых против или сомневаются в целесообразности участия в программе реновации", — следует из материалов.

При этом отмечается, что такие дома могут быть включены в проект программы реновации, но только при условии, что общее собрание собственников помещений дома примет решение о направлении соответствующей заявки в правительство Москвы.