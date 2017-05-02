Сенаторы предложили отправлять повестки призывникам по электронной почте

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, согласно которому повестки о прохождении военной службы будут направляться гражданам не только по почте, но и в форме электронного письма.

"Предусматривается направление повесток гражданам в электронном виде на электронный адрес, указанный в документах воинского учета", — говорится в пояснительной записке.

Помимо этого законопроектом предлагается направлять гражданам повестки по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в их документах воинского учета, при этом повестки будут считаться врученными при наличии в уведомлении о вручении отметки организации почтовой связи о доставке.

"Реализация указанного проекта федерального закона позволит сократить количество граждан, уклоняющихся от исполнения воинской обязанности, и повысит эффективность работы по привлечению их к ответственности", — уточняют авторы.