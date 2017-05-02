Голосование по реновации жилья в Москве пройдет с 15 мая по 15 июня

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Голосование по реновации пятиэтажек в Москве пройдет с 15 мая по 15 июня 2017 года, заявил на заседании президиума правительства Москвы мэр города Сергей Собянин.

"Голосование жителей пятиэтажных домов о включении в проект программы реновации пройдет с 15 мая по 15 июня", — сказал мэр.

При этом, как следует из материалов к заседанию правительства Москвы, решение о включении домов в проект реновации будет приниматься двумя третями голосов жителей.

Власти Москвы готовят крупномасштабную реновацию столичного жилфонда. В программу сноса предполагается включить в первую очередь пятиэтажные "хрущевки" — 25 миллионов квадратных метров (около 8 тысяч домов), в которых живут 1,6 миллиона человек.