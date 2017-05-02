Голодец призвала прийти к общему мнению по повышению уровня МРОТ

МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Позиции работников и работодателей в дискуссии о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) не совпадают, за короткий промежуток времени нужно привести их к единому знаменателю, заявила вице-премьер Ольга Голодец, комментируя распоряжение проработать повышение МРОТ.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минтруду, Минфину и Минэкономразвития до 20 мая подготовить проект федерального закона о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума, сообщается на сайте кабинета министров.

"Здесь есть представители работников и есть представители работодателей, которые участвуют в этой дискуссии, их позиции не совпадают. У нас короткий промежуток времени, чтобы их позиции все-таки привести к единому знаменателю – речь идет об обсуждении шага, периода, в течение которого мы выйдем на установление нового МРОТа на уровне прожиточного минимума населения", — сказала Голодец.

Она отметила, что речь идет не о региональном, а о едином федеральном МРОТ.

В декабре Госдума приняла во втором и третьем чтении правительственный законопроект о повышении МРОТ с 1 июля 2017 года на 4% — до 7,8 тысячи рублей. Ранее комитет Госдумы по труду отмечал, что считает необходимым поручить правительству РФ совместно с объединением профсоюзов "выработать законодательные нормы по поэтапному повышению МРОТ в период 2018 и 2019 годов с целью доведения до уровня прожиточного минимума".