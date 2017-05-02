Кузнецова призвала регионы не допустить отравлений в детских лагерях

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова призвала регионы принять меры по предотвращению массовых отравлений в детских лагерях, сообщается на сайте омбудсмена.

Ранее стало известно о массовом отравлении детей в лагере "Дружба" в Удмуртии, где проходил чемпионат России по интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?" среди школьников. Следователи Удмуртии возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По последним данным пресс-службы минздрава региона, число отравившихся в лагере "Дружба" возросло до 76 человек, 68 из них — несовершеннолетние дети.

Омбудсмен направила правительственную телеграмму руководителю управления Роспотребнадзора по Удмуртии Наталье Матюшиной.

"Детям необходимо обеспечить здоровый, безопасный и при этом доступный отдых. Это прямая обязанность и ответственность как органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, так и руководителей организаций отдыха и оздоровления", — цитируются в сообщении пресс-службы слова Кузнецовой.