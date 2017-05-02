ВАРШАВА, 2 мая — РИА Новости. Мотоциклисты из российского клуба "Ночные волки" почтили память жертв нацистских концлагерей в Освенциме, сообщили РИА Новости организаторы мотопробега.

Акция байкеров "Дороги Победы — на Берлин" стартовала 27 апреля из международного байк-центра в Нижних Мневниках. Байкеры уже проехали Москву, Смоленск, Катынь, Минск, Хатынь, Варшаву и Вроцлав. Далее маршрут лежит через Будапешт, Братиславу, Прагу, Дрезден и Берлин. Колонна мотоциклистов прибыла в Польшу в воскресенье.

Организаторы рассказали, что во вторник мотоциклисты возложили цветы и венки к мемориалам на месте нацистских концлагерей Аушвиц-I и Аушвиц-II Биркенау.

Аушвиц-Биркенау (в польском городе Освенцим) был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому он стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона составляли евреи, погибли в Аушвице в 1941–1945 годах. Лагерь был освобожден 27 января 1945 года войсками Красной армии. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Ночные волки" едут по территории Польши уже третий день. Ранее они возложили венки к памятнику-мавзолею жертв геноцида ОУН-УПА и на кладбище офицеров Советской армии во Вроцлаве, в Варшаве — к Могиле неизвестного солдата и на мемориальном кладбище на улице Жвирки и Вигуры, где похоронены советские солдаты, освобождавшие Польшу.

Этот мотопробег стал третьим по счету. Ранее польские пограничники отказывались пропускать его участников "из соображений безопасности". Однако единичным мотоциклистам все же удавалось попасть на территорию Евросоюза и доехать до Берлина.