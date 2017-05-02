В Госдуму внесли проект об обязательном психологическом отборе призывников

МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Группа сенаторов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о прохождении профессионального психологического отбора при призыве граждан на военную службу, следует из думской электронной базы данных.

Законопроект внесли сенаторы, входящие в состав комитета Совета Федерации по обороне и безопасности во главе с его председателем Виктором Озеровым и первым заместителем Францем Клинцевичем.

Как отмечают авторы инициативы, задачами профессионального психологического отбора при призыве граждан на военную службу являются определение профпригодности к подготовке по военно-учетным специальностям, военной службе, обучению в военно-учебных заведениях и выработка рекомендаций по их отбору и распределению по должностям.

В настоящее время проведение психологического отбора при призыве на военную службу законодательством не предусмотрено. Он проводится в соответствии с руководством по профессиональному психологическому отбору в Вооруженных силах РФ, утвержденным приказом министра обороны № 50 от 2000 года.

"Законодательное закрепление проведения мероприятий профотбора при призыве граждан на военную службу направлено на достижение качественного комплектования воинских должностей на основе обеспечения соответствия профессионально важных социально-психологических, психологических и психофизиологических качеств граждан, призываемых на военную службу, требованиям военно-профессиональной деятельности", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Согласно тексту инициативы, такие мероприятия будут проводить специалисты по профессиональному психологическому отбору в порядке, определяемом Минобороны РФ.