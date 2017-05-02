Въездной турпоток в ХМАО в I квартале увеличился на 2,8%

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 мая — РИА Новости. Въездной туристический поток в Ханты-Мансийском автономном округе в I квартале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 2,8%, сообщили РИА Новости в управлении туризма регионального департамента промышленности.

"По оценочным данным, въездной туристский поток в I квартале 2017 года увеличился на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил 139,3 тысячи человек", — рассказали в ведомстве.

Отмечается также, что за указанный период почти на 15% вырос объем турпотока из числа иностранцев — с 3,5 тысячи до 4 тысяч человек.

"Визитной карточкой Югры является этнографический туризм. Посетить этнографическое стойбище, пожить в чуме, научиться запрягать оленя и управлять нартами, отведать строганину и патанку, а также познакомиться с культурой, бытом и традициями коренных народов Севера ханты и манси — все это можно сделать в этнографических турах. Туристов привлекает экологически чистый отдых: рыбалка, участие в сборе дикоросов и процессе приготовления традиционных блюд обских угров", — отметили в управлении туризма, добавив, что в настоящее время 17 общин коренных малочисленных народов Севера совместно с туроператорами принимают гостей на этнографических стойбищах.

Как заявили в ведомстве, важным направлением также остается событийный туризм. На территории автономного округа ежегодно проводятся мероприятия международного и федерального масштаба, среди которых фестиваль кинематографических дебютов "Дух огня", соревнования по биатлону, шахматам, конкуру. В июне регион примет очередной IT-Форум с участием стран БРИКС и ШОС.

Кроме того, в начале года стало известно, что Ханты-Мансийск был выбран в качестве Новогодней столицы России. Как заявили в правительстве Югры, в рамках проекта планируется провести "Фестиваль новогодних традиций", "Гастрономический фестиваль", "Резиденцию Елки", соревнования по зимнему спортивному рыболовству, а также фестиваль "Сибирский СПА", который включит в себя чемпионат по массажу и банному парению. "Список мероприятий еще не окончательный, работа в этом направлении продолжается", — уточнили в региональном правительстве.

По информации управления туризма окружного департамента промышленности, по итогам 2016 года въездной турпоток в Югре вырос на 6% и составил около 530 тысяч человек.

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