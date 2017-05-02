День Победы на ТВ: военный парад, шествие "Бессмертного полка" и много кино

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Российские телеканалы в долгие праздничные выходные, приуроченные к празднованию Дня Победы, проведут прямые трансляции военного парада на Красной площади и шествия "Бессмертный полк", а также предложат зрителям легендарные военные драмы и телепремьеру фильма "28 панфиловцев".

Девятого мая пройдет празднование 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В честь этой даты россияне отдыхают четыре дня — с 6 по 9 мая. Девятого мая эфир многих телеканалов прервется в 18.55 мск на минуту молчания "Светлой памяти павших в борьбе против фашизма".

Праздничный марафон, парад и "28 панфиловцев"



Первый канал в праздничные выходные дни предложит зрителям кинофильмы "Белые росы", "Человек с бульвара Капуцинов", "Полосатый рейс", "Дорога на Берлин", "Форсаж 6", "Битва за Севастополь", "А зори здесь тихие…", "Баллада о солдате", продолжение многосерийного фильма "По законам военного времени", а также проект к юбилею Владимира Этуша "Мне без пяти сто!".

День Победы телеканал начнет с 5-часового телемарафона, посвященного празднику. Ведущие и их гости будут выходить в эфир сразу из студий в Останкино, на Поклонной горе, из центра столицы с видом на Красную площадь, а также с Мамаева кургана в Волгограде. "Студийные включения, интервью с именитыми гостями и ветеранами будут чередоваться выпусками новостей, репортажами со всех концов страны, историческими реконструкциями важнейших сражений Великой Отечественной, анонсирующими сюжетами обо всех парадах, которые пройдут 9 мая в разных городах России, познавательными рубриками, рассказывающими о героях, оружии Победы и так далее", — сообщили на канале.

Сразу по окончании праздничного утреннего канала — прямая трансляция военного Парада, посвященного Дню Победы, с Красной площади (10.00 мск). Также во вторник телеканал проведет прямую трансляцию с ежегодной общественной акции "Бессмертный полк" (15.00 мск), которая пройдет по всей России, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья.

В этот день в эфир выйдут цветные версии легендарных кинолент "Офицеры" и "В бой идут одни "старики", картину "Живые и мертвые", а также телепремьеру резонансного фильма "28 панфиловцев" Кима Дружинина и Андрея Шальопы. Фильм был снят частично на средства, собранные краудфандингом, частично — на деньги министерств культуры РФ и Казахстана.

Военные драмы и праздничные концерты

Телеканал "Россия 1" предложит зрителям развлекательно-интеллектуальное шоу "Пятеро на одного", художественные фильмы "Скалолазка", "Семья маньяка Беляева", "После многих бед" премьеру фильма "Чистосердечное признание". Также в эфир выйдут концерт "Смеяться разрешается", финальный выпуск шоу "Танцуют все!", телесериалы "Карина Красная" и "Полоса отчуждения". Кроме того, в канун праздника канал покажет документальный фильм Саиды Медведевой "День Победы".

Праздничный эфир 9 мая начнется на канале с самого утра и плавно перетечет в трансляцию Парада. Днем канал покажет фильм Федора Бондарчука "Сталинград" и проведет прямой эфир шествия "Бессмертного полка". Затем последует праздничный концерт и сериал "Истребители. Последний бой".

Телеканал НТВ, помимо традиционных программ выходного дня, предложит зрителям узнать "Секрет на миллион" Сергея Челобанова, посмотреть музыкальный фильм "Голоса большой страны" и премьеру комедии "#Все_исправить!?!".

Восьмого и девятого мая на НТВ продолжится акция #ОднаНаВсех, в основу которой легла знаменитая песня Булата Окуджавы "Нам нужна одна Победа". В эфире НТВ эта песня будет звучать в исполнении участников международного детского вокального конкурса "Ты супер!", а также простых жителей бывших республик Советского Союза. В эти дни канал покажет также фильм Сергея Мокрицкого "Я — учитель", фильм Сергея Урсуляка "Сочинение ко Дню Победы", киноленты "Аты-баты, шли солдаты…", "В августе 44-го…", военную драму Алексея Быстрицкого "Орден", сериал "Беля ночь". А в ночь на среду состоится премьера концерта Ансамбля песни и пляски Российской Армии им. А.В. Александрова на Поклонной горе.

Документалистика и юмористические шоу

ТВ Центр порадует зрителей документальными проектами "Георгий Юматов. О герое былых времен", "Дикие деньги. Сергей Полонский", "У Вечного огня", кинофильмами "Разные судьбы", "Граф Монте-Кристо", "Тот, кто рядом", "Екатерина Воронина", "Ключ к его сердцу", "Золотая мина", "Блеф", "Коготь из Мавритании". В выходные также состоится премьера фильма "Я никогда не плачу".

Во вторник, 9 мая, помимо утренней трансляции военного парада, днем ТВ Центр проведет прямой эфир шествия "Бессмертного полка", а также покажет премьеру документального фильма "Леонид Быков. Последний дубль". В праздничный день в эфир выйдут фильмы "Добровольцы", "Застава в горах", "Последний бронепоезд".

Телеканал ТНТ в выходные покажет несколько выпусков шоу "Экстрасенсы ведут расследование", несколько серий "Универа", шоу "Импровизация", "Открытый микрофон", "Где логика?", два фильма про Шерлока Холмса. В понедельник, 8 мая, канал устроит марафон сатирического шоу "Однажды в России", а вечером покажет фильм о том, как создается это шоу. Во вторник, в эфире ТНТ большой 12-часовой марафон шоу Comedy Club.

Кино и анимация

СТС в праздничные выходные предложит своим телезрителям кинокартины "Доспехи Бога", "Терминатор. Генезис", "Красавица и чудовище", "Кошки против собак", "Прогулка", "Пираты Карибского моря", несколько анимационных фильмов про Шрэка, а также шоу "Уральские пельмени".

В эфир РЕН ТВ в долгие праздники выйдут проекты "Территория заблуждений с Игорем Прокопенко", "Тайны Чапман. Спецпроект", премьера документального проекта "Засекреченные списки. 10 загадочных исчезновений" и музыкальное шоу Захара Прилепина "Соль", участником которого в этот раз станет группа "Кипелов". Восьмого мая канал устроит День "Военной тайны" с Игорем Прокопенко. А во вторник, 9 мая зрителей ждут анимационные фильмы "Алеша Попович и Тугарин змей", "Илья Муромец и Соловей-разбойник", "Добрыня Никитич и Змей Горыныч", "Иван Царевич и серый волк", "Три богатыря: ход конем" и другие.