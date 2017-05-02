День Победы на ТВ: военный парад, шествие "Бессмертного полка" и много кино

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Российские телеканалы в долгие праздничные выходные, приуроченные к празднованию Дня Победы, проведут прямые трансляции военного парада на Красной площади и шествия "Бессмертный полк", а также предложат зрителям легендарные военные драмы и телепремьеру фильма "28 панфиловцев".
Девятого мая пройдет празднование 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В честь этой даты россияне отдыхают четыре дня — с 6 по 9 мая. Девятого мая эфир многих телеканалов прервется в 18.55 мск на минуту молчания "Светлой памяти павших в борьбе против фашизма".
Праздничный марафон, парад и "28 панфиловцев"
День Победы телеканал начнет с 5-часового телемарафона, посвященного празднику. Ведущие и их гости будут выходить в эфир сразу из студий в Останкино, на Поклонной горе, из центра столицы с видом на Красную площадь, а также с Мамаева кургана в Волгограде. "Студийные включения, интервью с именитыми гостями и ветеранами будут чередоваться выпусками новостей, репортажами со всех концов страны, историческими реконструкциями важнейших сражений Великой Отечественной, анонсирующими сюжетами обо всех парадах, которые пройдут 9 мая в разных городах России, познавательными рубриками, рассказывающими о героях, оружии Победы и так далее", — сообщили на канале.
В этот день в эфир выйдут цветные версии легендарных кинолент "Офицеры" и "В бой идут одни "старики", картину "Живые и мертвые", а также телепремьеру резонансного фильма "28 панфиловцев" Кима Дружинина и Андрея Шальопы. Фильм был снят частично на средства, собранные краудфандингом, частично — на деньги министерств культуры РФ и Казахстана.
Военные драмы и праздничные концерты
Телеканал "Россия 1" предложит зрителям развлекательно-интеллектуальное шоу "Пятеро на одного", художественные фильмы "Скалолазка", "Семья маньяка Беляева", "После многих бед" премьеру фильма "Чистосердечное признание". Также в эфир выйдут концерт "Смеяться разрешается", финальный выпуск шоу "Танцуют все!", телесериалы "Карина Красная" и "Полоса отчуждения". Кроме того, в канун праздника канал покажет документальный фильм Саиды Медведевой "День Победы".
Телеканал НТВ, помимо традиционных программ выходного дня, предложит зрителям узнать "Секрет на миллион" Сергея Челобанова, посмотреть музыкальный фильм "Голоса большой страны" и премьеру комедии "#Все_исправить!?!".
Восьмого и девятого мая на НТВ продолжится акция #ОднаНаВсех, в основу которой легла знаменитая песня Булата Окуджавы "Нам нужна одна Победа". В эфире НТВ эта песня будет звучать в исполнении участников международного детского вокального конкурса "Ты супер!", а также простых жителей бывших республик Советского Союза. В эти дни канал покажет также фильм Сергея Мокрицкого "Я — учитель", фильм Сергея Урсуляка "Сочинение ко Дню Победы", киноленты "Аты-баты, шли солдаты…", "В августе 44-го…", военную драму Алексея Быстрицкого "Орден", сериал "Беля ночь". А в ночь на среду состоится премьера концерта Ансамбля песни и пляски Российской Армии им. А.В. Александрова на Поклонной горе.
Документалистика и юмористические шоу
Во вторник, 9 мая, помимо утренней трансляции военного парада, днем ТВ Центр проведет прямой эфир шествия "Бессмертного полка", а также покажет премьеру документального фильма "Леонид Быков. Последний дубль". В праздничный день в эфир выйдут фильмы "Добровольцы", "Застава в горах", "Последний бронепоезд".
Телеканал ТНТ в выходные покажет несколько выпусков шоу "Экстрасенсы ведут расследование", несколько серий "Универа", шоу "Импровизация", "Открытый микрофон", "Где логика?", два фильма про Шерлока Холмса. В понедельник, 8 мая, канал устроит марафон сатирического шоу "Однажды в России", а вечером покажет фильм о том, как создается это шоу. Во вторник, в эфире ТНТ большой 12-часовой марафон шоу Comedy Club.
Кино и анимация
СТС в праздничные выходные предложит своим телезрителям кинокартины "Доспехи Бога", "Терминатор. Генезис", "Красавица и чудовище", "Кошки против собак", "Прогулка", "Пираты Карибского моря", несколько анимационных фильмов про Шрэка, а также шоу "Уральские пельмени".