Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото

Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал мессенджеры BlackBerry Messenger, Imo и Line, а также аудиовизуальный чат Vchat, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

"Да, Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов адреса этих сервисов", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"Мы совместно с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, планомерно наполняем реестр организаторов распространения информации. Те, кто не реагирует, оказываются под блокировкой — в полном соответствии с законом", — отметил Ампелонский.

Роскомнадзор 17 ноября на основании решений судов внес соцсеть LinkedIn в реестр запрещенной информации, после чего операторы связи начали блокировку этого ресурса на территории РФ. Такая мера связана с неисполнением соцсетью закона о хранении персональных данных россиян на территории РФ. Это первый случай блокировки одной из крупнейших соцсетей на территории России.