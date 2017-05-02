Экс-президент Черногории примет участие в шествии "Бессмертного полка"

БЕЛГРАД, 2 мая — РИА Новости. Первый президент Черногории (1990—1998 гг.) в период, когда та была частью Союзной Республики Югославия (СРЮ), бывший премьер-министр СРЮ (1998—2000 гг.) Момир Булатович заявил, что примет участие в шествии "Бессмертного полка" в Москве 9 мая.

Балканский политик рассказал РИА Новости, что выйдет на акцию с фотографией отца, который в 16 лет ушел в партизаны, а закончил войну офицером. По словам Булатовича, его отец хотел побывать в Москве, но смерть помешала ему осуществить это желание.

"Я возьму его портрет с собой, и, ведя внутренний диалог с его душой, я сказал отцу, что он всё-таки едет в Москву, чтобы отдать дань уважения Красной Армии", — сказал экс-премьер.

Акция "Бессмертный полк" проводится в День Победы в России и других странах. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Впервые такая акция состоялась в Томске.