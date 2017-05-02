В Иркутской области для пострадавших от пожаров к октябрю построят два дома

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 2 мая — РИА Новости. До конца сентября будут построены два пятиэтажных дома в Киренском районе Иркутской области для переселения пострадавших от лесных пожаров, заявил губернатор области Сергей Левченко.

Касаясь ситуации в деревне Вершина в ходе видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам ликвидации природных пожаров, Левченко отметил, что сейчас идет оформление документов, чтобы люди смогли получить необходимую компенсацию и был решен вопрос с переселением из сгоревших домов.

"Если говорить о Киренске, мы спланировали строительство двух пятиэтажных домов, где требуется в общей сложности 170 миллионов рублей, чтобы до конца сентября закончить эти дома и переселить людей", — сказал губернатор.

Кроме того, по словам Левченко, есть еще идея выделения земельных участков и пиломатериал для строительства домов.

Неосторожное обращение с огнем, сжигание мусора и травы на территории садоводств и населенных пунктов привели к тому, что в конце апреля в регионе пожары уничтожили часть домов в населенном пункте Артель 1 Мая Заларинского района, в поселке Вершина Аларского района, в городе Черемхово. В связи со сложной пожароопасной обстановкой в Иркутской области с 28 апреля введен режим ЧС.