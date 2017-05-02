В Нальчике в шествии "Бессмертного полка" примут участие 35 тысяч человек

НАЛЬЧИК, 2 мая — РИА Новости. Около 35 тысяч человек, по предварительным данным, примут участие в акции "Бессмертный полк" в Нальчике 9 мая, сообщил руководитель администрации главы Кабардино-Балкарии Мухамед Кодзоков.

Акция "Бессмертный полк" проводится в День Победы в России и других странах. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Впервые такая акция состоялась в Томске. В 2016 году в шествии "Бессмертного полка" в Нальчике приняли участие более 20 тысяч человек.

"В 11 часов 9 мая на площади 400-летия в Нальчике начнется общественная акция "Бессмертный полк". Предполагаемое количество ее участников — 35 тысяч человек", — сказал Кодзоков во вторник на совещании у главы региона Юрия Кокова.

Он уточнил, что по окончании шествия на площади Согласия в Нальчике пройдет театрализованное представление, также будет организована полевая кухня и праздничный концерт. "На республиканском ипподроме пройдет конно-спортивный праздник, а завершатся торжества праздничным салютом в 21.00", — добавил Кодзоков.