Иркутскую деревню Бубновка, где сгорели 59 домов, восстанавливать не будут

ИРКУТСК, 2 мая – РИА Новости. Сгоревшая почти полностью деревня Бубновка в Иркутской области восстанавливаться не будет, жителей переселят в Киренск и Алексеевск, сообщил на брифинге в Иркутске министр социального развития региона Владимир Родионов.

Ранее сообщалось, что деревня Бубновка в Иркутской области пострадала от пожара 28 апреля. Из 86 домов сгорели 59.

"Деревня Бубновка по решению властей восстанавливаться не будет. Это экономически нецелесообразно, так как в населенном пункте из социальных учреждений остался только клуб. Школа и детский сад уничтожены огнем. Жители будут переселены в город Киренск и поселок Алексеевск, где в высокой степени готовности находятся два пятиэтажных дома. Дома, которые уцелели, будут использоваться людьми как дачи", — сообщил журналистам на брифинге Родионов.

Во вторник в Бубновке должны быть закончены работы по составлению списков пострадавших. По предварительным данным это порядка 315 человек. Из областного бюджета им будет выплачена компенсация по 100 тысяч рублей, но не более 300 тысяч на семью. Помощь также была обещана федеральным центром, но пока не определен ее формат. В Киренском районе 30 апреля работала комиссия министерства труда РФ, в администрации прошло совещание, на котором определен порядок действий в создавшейся ситуации.

По словам министра, люди, которым негде жить, определены в пункты временного размещения и снабжены необходимыми продуктами питания и одеждой. В Бубновку бортом МЧС доставлено 1,5 тонны гуманитарного груза. Осуществляется подвоз продуктов катерами ГИМС.