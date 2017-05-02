Вещание Украины на Крым оказалось профанацией

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости, Виктор Лященко. Вещание украинских телеканалов на территорию Крыма оказалось профанацией, заявил глава госкомитета крымского правительства по межнациональным отношениям Заур Смирнов.

В середине марта сообщалось, что телевышка, которая была построена в приграничном с крымским регионом селе Чонгар Херсонской области, начала вещание шести украинских телеканалов и одной радиостанции на полуостров.

"По факту мы видим, что никакого целенаправленного вещания телеканалов нет. Все это оказалось профанация. Украинских программ как не было в эфире, так и нет. И вряд ли будут", — сказал РИА Новости Смирнов.

По его мнению, украинские чиновники, возводя новую телевышку, впустую истратили бюджетные деньги.

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