Минобрнауки разработало требования к безопасности объектов образования

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Министерство образования и науки России подготовило проект постановления правительства о требованиях к антитеррористической защищенности объектов в сфере образования, научной и научно-технической деятельности. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Принятие проекта постановления необходимо в целях повышения уровня защищенности объектов (территорий) от террористических актов, минимизации возможных последствий и ликвидации их угрозы, создания безопасных условий образовательной деятельности, обеспечивающих сохранение жизни, здоровья обучающихся и работников объектов, определения обязательных для выполнения мер антитеррористической защищенности в зависимости от установленной категории и разработки паспорта безопасности объекта (территории)", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Как отмечается, проект постановления утверждает требования антитеррористической защищенности объектов образовательных, научных и научно-технических организаций, а также подведомственных Росмолодежи и Рособрнадзору. В частности, проектом определяются основные мероприятия по обеспечению их защищенности, порядок категорирования, исходные данные для категорирования и критерии категорирования. Кроме того, определен порядок информирования правоохранительных органов о теракте или его угрозе.

Согласно пояснительной записке, для каждой категории объекта разработан минимальный обязательный для выполнения комплекс мероприятий антитеррористической защищенности. Уточняется, что также разработана форма паспорта безопасности объекта, порядок его утверждения и актуализации.