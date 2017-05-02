Улицы в центре Москвы перекроют 3 и 7 мая для репетиции парада Победы
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Движение для автомобилистов в центре Москвы ограничат 3 и 7 мая для проведения репетиции парада военной техники, сообщили в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД).
Так, 3 мая с 17.00 и 7 мая с 5.00 и до окончания репетиций ограничат движение по маршруту прохождения военной техники: от улицы Нижние Мневники через Красную Пресню, Большую Садовую, Тверскую, Кремлевскую набережную, Моховую и до Большого Каменного моста.
В связи с этим водителей просят отказаться от поездок в центр на автомобилях, пересесть на общественный транспорт и планировать свои маршруты с учетом ограничений.
В ЦОДД напомнили, что на пути следования колонны располагаются станции метро, в том числе "Молодежная", "Маяковская", "Охотный ряд" и "Театральная".
В Москве на Красной площади прошла первая ночная тренировка парада Победы.
В репетиции торжественного шествия приняли участие более 10 тысяч военных и 114 единиц современного вооружения и военной техники.
Автомобиль министра обороны России на тренировке Парада Победы.
По Красной площади прошли 28 пеших парадных расчетов, среди них: военнослужащие высших военных учебных заведений, суворовских, нахимовских военных училищ, кадетских корпусов.
Кроме того, военнослужащие Западного военного округа, МЧС, Росгвардии и ФСБ России, юнармейцы и военнослужащие 61-й отдельной бригады морской пехоты береговых войск Северного флота.
В составе механизированной колонны проехали самоходные гаубицы "Мста-С" и новейшая "Коалиция-СВ", ракетный комплекс "Искандер", представляющие ракетные войска и артиллерию.
© РИА Новости . Александр ВильфПерейти в фотобанкВпервые по брусчатке главной площади страны проехали новейшие образцы вооружения противовоздушной обороны в холодной арктической окраске – зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2ДТ" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СА", а также танки Т-72Б3.
Впервые по брусчатке главной площади страны проехали новейшие образцы вооружения противовоздушной обороны в холодной арктической окраске – зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2ДТ" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СА", а также танки Т-72Б3.
© РИА Новости . Александр ВильфПерейти в фотобанкВ составе механизированной колонны также проследовали бронеавтомобили "Тигр" и "Тайфун", бронетранспортёры БТР-82А, зенитные ракетные комплексы противовоздушной обороны "Бук-М2", "Тор-М2У", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" и пусковые установки зенитной ракетной системы "С-400", ракетные комплексы "Ярс".
В составе механизированной колонны также проследовали бронеавтомобили "Тигр" и "Тайфун", бронетранспортёры БТР-82А, зенитные ракетные комплексы противовоздушной обороны "Бук-М2", "Тор-М2У", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" и пусковые установки зенитной ракетной системы "С-400", ракетные комплексы "Ярс".
Военнослужащие на тренировке парада Победы на Красной площади.
Кроме того в репетиции торжественного шествия приняли участие перспективные образцы бронетехники на платформах "Армата", "Курганец", "Бумеранг".
Главнокомандующий Сухопутными войсками России генерал-полковник Олег Салюков на репетиции военного парада.
Бронеавтомобиль "Тайфун-У" на тренировке парада Победы.
В связи с репетицией парада в столице были перекрыты два десятка улиц.
Бронеавтомобили "Тайфун-К" на репетиции парада Победы на Красной площади.
Парковочное пространство вблизи прохождения военной техники ограничили с 27 апреля по 9 мая.
Командир экипажа бронеавтомобиля "Тигр-М" на репетиции военного парада.
Следующая ночная тренировка парада Победы пройдет 3 мая, а 7 мая состоится генеральная репетиция.