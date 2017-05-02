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Общество

Улицы в центре Москвы перекроют 3 и 7 мая для репетиции парада Победы

Сюжет:
Подготовка к празднованию Дня Победы (111)
10:5502.05.2017
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© РИА Новости . Максим БлиновПерейти в фотобанкВоеннослужащие во время подготовки к Параду Победы. Архивное фотоВоеннослужащие во время подготовки к Параду Победы. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Движение для автомобилистов в центре Москвы ограничат 3 и 7 мая для проведения репетиции парада военной техники, сообщили в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Так, 3 мая с 17.00 и 7 мая с 5.00 и до окончания репетиций ограничат движение по маршруту прохождения военной техники: от улицы Нижние Мневники через Красную Пресню, Большую Садовую, Тверскую, Кремлевскую набережную, Моховую и до Большого Каменного моста.

В связи с этим водителей просят отказаться от поездок в центр на автомобилях, пересесть на общественный транспорт и планировать свои маршруты с учетом ограничений.

В ЦОДД напомнили, что на пути следования колонны располагаются станции метро, в том числе "Молодежная", "Маяковская", "Охотный ряд" и "Театральная".

Ночная репетиция парада Победы в Москве
© РИА Новости . Александр ВильфПерейти в фотобанкВ Москве на Красной площади прошла первая ночная тренировка парада Победы.Боевые машины десанта БМД-4 М Садовница на репетиции парада Победы на Красной площади
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в фотобанк
В Москве на Красной площади прошла первая ночная тренировка парада Победы.
© РИА Новости . Евгений БиятовПерейти в фотобанкВ репетиции торжественного шествия приняли участие более 10 тысяч военных и 114 единиц современного вооружения и военной техники.Танки Т-72Б3 во время прохода по Тверской улице на репетиции парада Победы на Красной площади
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
В репетиции торжественного шествия приняли участие более 10 тысяч военных и 114 единиц современного вооружения и военной техники.
© РИА Новости . Александр ВильфПерейти в фотобанкАвтомобиль министра обороны России на тренировке Парада Победы.Автомобиль министра обороны РФ на репетиции парада Победы на Красной площади
© РИА Новости . Александр Вильф
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Автомобиль министра обороны России на тренировке Парада Победы.
© РИА Новости . Максим БлиновПерейти в фотобанкПо Красной площади прошли 28 пеших парадных расчетов, среди них: военнослужащие высших военных учебных заведений, суворовских, нахимовских военных училищ, кадетских корпусов.Военнослужащий в танке Т-72 Б3 во время прохода по Тверской улице на репетиции парада Победы на Красной площади
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
По Красной площади прошли 28 пеших парадных расчетов, среди них: военнослужащие высших военных учебных заведений, суворовских, нахимовских военных училищ, кадетских корпусов.
© РИА Новости . Александр ВильфПерейти в фотобанкКроме того, военнослужащие Западного военного округа, МЧС, Росгвардии и ФСБ России, юнармейцы и военнослужащие 61-й отдельной бригады морской пехоты береговых войск Северного флота.Военнослужащие на репетиции парада Победы на Красной площади
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Кроме того, военнослужащие Западного военного округа, МЧС, Росгвардии и ФСБ России, юнармейцы и военнослужащие 61-й отдельной бригады морской пехоты береговых войск Северного флота.
© РИА Новости . Александр ВильфПерейти в фотобанкВ составе механизированной колонны проехали самоходные гаубицы "Мста-С" и новейшая "Коалиция-СВ", ракетный комплекс "Искандер", представляющие ракетные войска и артиллерию.Зенитная ракетная система С-400 Триумф на репетиции парада Победы на Красной площади
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в фотобанк
В составе механизированной колонны проехали самоходные гаубицы "Мста-С" и новейшая "Коалиция-СВ", ракетный комплекс "Искандер", представляющие ракетные войска и артиллерию.
© РИА Новости . Александр ВильфПерейти в фотобанкВпервые по брусчатке главной площади страны проехали новейшие образцы вооружения противовоздушной обороны в холодной арктической окраске – зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2ДТ" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СА", а также танки Т-72Б3.Военнослужащие на репетиции парада Победы на Красной площади
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Впервые по брусчатке главной площади страны проехали новейшие образцы вооружения противовоздушной обороны в холодной арктической окраске – зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2ДТ" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СА", а также танки Т-72Б3.
© РИА Новости . Александр ВильфПерейти в фотобанкВ составе механизированной колонны также проследовали бронеавтомобили "Тигр" и "Тайфун", бронетранспортёры БТР-82А, зенитные ракетные комплексы противовоздушной обороны "Бук-М2", "Тор-М2У", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" и пусковые установки зенитной ракетной системы "С-400", ракетные комплексы "Ярс".Бронеавтомобиль Тигр-М на репетиции парада Победы на Красной площади
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в фотобанк
В составе механизированной колонны также проследовали бронеавтомобили "Тигр" и "Тайфун", бронетранспортёры БТР-82А, зенитные ракетные комплексы противовоздушной обороны "Бук-М2", "Тор-М2У", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" и пусковые установки зенитной ракетной системы "С-400", ракетные комплексы "Ярс".
© РИА Новости . Александр ВильфПерейти в фотобанкВоеннослужащие на тренировке парада Победы на Красной площади.Репетиция парада Победы на Красной площади
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Военнослужащие на тренировке парада Победы на Красной площади.
© РИА Новости . Александр ВильфПерейти в фотобанкКроме того в репетиции торжественного шествия приняли участие перспективные образцы бронетехники на платформах "Армата", "Курганец", "Бумеранг".Танк Т-34-85 на репетиции парада Победы на Красной площади
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Кроме того в репетиции торжественного шествия приняли участие перспективные образцы бронетехники на платформах "Армата", "Курганец", "Бумеранг".
© РИА Новости . Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкГлавнокомандующий Сухопутными войсками России генерал-полковник Олег Салюков на репетиции военного парада.Главнокомандующий Сухопутными войсками РФ генерал-полковник Олег Салюков на репетиции парада Победы на Красной площади
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Главнокомандующий Сухопутными войсками России генерал-полковник Олег Салюков на репетиции военного парада.
© РИА Новости . Александр ВильфПерейти в фотобанкБронеавтомобиль "Тайфун-У" на тренировке парада Победы.Бронеавтомобиль Тайфун-У на репетиции парада Победы на Красной площади
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Бронеавтомобиль "Тайфун-У" на тренировке парада Победы.
© РИА Новости . Максим БлиновПерейти в фотобанкВ связи с репетицией парада в столице были перекрыты два десятка улиц.Военнослужащий в танке Т-72 Б3 во время прохода по Тверской улице на репетиции парада Победы на Красной площади
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
В связи с репетицией парада в столице были перекрыты два десятка улиц.
© РИА Новости . Александр ВильфПерейти в фотобанкБронеавтомобили "Тайфун-К" на репетиции парада Победы на Красной площади.Бронеавтомобили Тайфун-К на репетиции парада Победы на Красной площади
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Бронеавтомобили "Тайфун-К" на репетиции парада Победы на Красной площади.
© РИА Новости . Александр ВильфПерейти в фотобанкПарковочное пространство вблизи прохождения военной техники ограничили с 27 апреля по 9 мая.Зенитно-ракетный комплекс БУК-М2 на репетиции парада Победы на Красной площади
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Парковочное пространство вблизи прохождения военной техники ограничили с 27 апреля по 9 мая.
© РИА Новости . Александр ВильфПерейти в фотобанкКомандир экипажа бронеавтомобиля "Тигр-М" на репетиции военного парада.Комадир экипажа бронеавтомобиля Тигр-М на репетиции парада Победы на Красной площади
© РИА Новости . Александр Вильф
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Командир экипажа бронеавтомобиля "Тигр-М" на репетиции военного парада.
© РИА Новости . Александр ВильфПерейти в фотобанкСледующая ночная тренировка парада Победы пройдет 3 мая, а 7 мая состоится генеральная репетиция.Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С на репетиции парада Победы на Красной площади
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Следующая ночная тренировка парада Победы пройдет 3 мая, а 7 мая состоится генеральная репетиция.
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