В России запустили горячую линию по профилактике клещевого энцефалита

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора по телефонам горячей линии проконсультируют россиян по вопросам профилактики клещевого энцефалита, сообщило во вторник ведомство.

"В период майских праздников с 1 по 15 мая Роспотребнадзором организована работа Всероссийской горячей линии по профилактике клещевого вирусного энцефалита. Специалисты Роспотребнадзора в каждом субъекте Российской Федерации проконсультируют по телефонам горячих линий", — говорится в сообщении.

Сотрудники ведомства ответят на вопросы о том, что делать и куда обращаться после укуса клеща или положительного результата на энцефалит. По телефонам горячей линии можно будет также узнать основные признаки болезни и правила индивидуальной защиты от укуса клещей.