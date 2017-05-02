Депутат ГД назвал генплан Севастополя оскорбляющим традиции города

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая — РИА Новости. Проект генерального плана Севастополя в его нынешнем виде неприемлем и оскорбителен для горожан, считает депутат Госдумы от севастопольского региона Дмитрий Белик.

Публичные слушания по проекту генерального плана Севастополя состоятся 12 мая. Вице-спикер заксобрания города Александр Кулагин уже заявил, что у депутатов, как и у многих горожан, возникли многочисленные вопросы к документу.

"Разработанный проект нового генплана вызвал раздражение жителей Севастополя, так не отвечает ни историческому статусу, ни сложившимся традициям. Есть места и высоты, которые ни в коем случае нельзя застраивать, они должны быть видны с моря, на них берут курс военные и гражданские корабли. Превратить Севастополь, этот город-крепость в обычный, застроенный многоэтажками регион, я считаю абсолютно оскорбительным для нашего города", — сказал Белик РИА Новости.

По его словам, главная причина в отторжении генплана со стороны севастопольцев в том, что разрабатывали его приезжие архитекторы, абсолютно незнакомые с Севастополем, без учета особого исторического статуса города, в котором сложились свои строительные традиции.

"Они сформировали из Севастополя обычный город, каких много по всему постсоветскому пространству", — подчеркнул депутат.

Белик также отметил, что вызывает множество вопросов строительство многоэтажных домов в частном секторе.