Камеры видеонаблюдения Москвы подключили к единой системе обработки данных

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В этом году более 3,5 тысяч столичных камер видеонаблюдения подключили к единому центру хранения и обработки данных (ЕЦХД). Кроме того, более полутора тысяч устройств было установлено в подъездах жилых домов, сообщает официальный сайт мэра Москвы со ссылкой на отдел городского видеонаблюдения департамента информационных технологий столицы.

В ЕЦХД интегрировано более сотни камер в парках, на спортивных стадионах, остановках общественного транспорта и автовокзалах.

Подключение устройств к этой системе позволит москвичам в случае ЧП зарезервировать архивную информацию с нужной камеры на 30 дней. С полученным от оператора номером заявки нужно обратиться в правоохранительные органы по месту происшествия или к адвокату.