Путин одобрил закон о регулировании работы онлайн-кинотеатров

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий работу онлайн-кинотеатров в РФ и устанавливающий штрафы до 3 миллионов рублей за несоблюдение ими законодательства, документ опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник.

Соответствующие изменения вносятся в ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и отдельные законодательные акты РФ.

Документ обязывает владельца аудиовизуального сервиса не допускать его использования в целях совершения уголовно наказуемых деяний, разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну. Также не допускается распространение материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм.

Предусмотрено создание и ведение Роскомнадзором реестра онлайн кинотеатров. Устанавливается, что владельцем аудиовизуального сервиса может выступать российское юридическое лицо или гражданин РФ, не имеющий гражданства другого государства.

Согласно закону, иностранное государство, международная организация, а также находящаяся под их контролем организация, иностранное юрлицо, российское юрлицо, доля иностранного участия в уставном капитале которого составляет более 20%, иностранный гражданин, лицо без гражданства, гражданин РФ, имеющий гражданство другого государства, их аффилированные лица, в совокупности или каждый в отдельности вправе осуществлять владение, управление либо контроль в отношении более чем 20% долей (акций) в уставном капитале владельца аудиовизуального сервиса при условии, что это будет согласовано с правительственной комиссией. Эта норма будет распространяться на онлайн-кинотеатры, количество пользователей которых на территории РФ составляет менее 50% от общего количества их пользователей.

Закон вводит административную ответственность за нарушения в этой сфере. За распространение владельцем аудиовизуального сервиса информации незарегистрированных СМИ предусматривается штраф для граждан в размере от 5 до 10 тысяч рублей, для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч рублей, для юрлиц — от 500 до 700 тысяч рублей.

Нарушение владельцем аудиовизуального сервиса установленного порядка распространения среди детей информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, будет наказываться штрафом для граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей.

Вводится административная ответственность за распространение владельцем аудиовизуального сервиса информации, содержащей публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, материалы, публично оправдывающие терроризм, или другие материалы, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности. Это повлечет штраф для граждан в размере от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 200 до 400 тысяч рублей, для юрлиц — от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.

Помимо этого, предусмотрены штрафы за неисполнение владельцем аудиовизуального сервиса требований Роскомнадзора об устранении нарушений законодательства РФ: для граждан — в размере от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 200 до 400 тысяч рублей, для юридических лиц — от 600 до 1 миллиона рублей. За повторное совершение административного правонарушения предусмотрен штраф до 3 миллионов рублей