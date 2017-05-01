Путин одобрил закон о регулировании работы онлайн-кинотеатров

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий работу онлайн-кинотеатров в РФ и устанавливающий штрафы до 3 миллионов рублей за несоблюдение ими законодательства, документ опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник.
Соответствующие изменения вносятся в ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и отдельные законодательные акты РФ.
Документ обязывает владельца аудиовизуального сервиса не допускать его использования в целях совершения уголовно наказуемых деяний, разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну. Также не допускается распространение материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм.
Предусмотрено создание и ведение Роскомнадзором реестра онлайн кинотеатров. Устанавливается, что владельцем аудиовизуального сервиса может выступать российское юридическое лицо или гражданин РФ, не имеющий гражданства другого государства.
Закон вводит административную ответственность за нарушения в этой сфере. За распространение владельцем аудиовизуального сервиса информации незарегистрированных СМИ предусматривается штраф для граждан в размере от 5 до 10 тысяч рублей, для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч рублей, для юрлиц — от 500 до 700 тысяч рублей.
Нарушение владельцем аудиовизуального сервиса установленного порядка распространения среди детей информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, будет наказываться штрафом для граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей.
Помимо этого, предусмотрены штрафы за неисполнение владельцем аудиовизуального сервиса требований Роскомнадзора об устранении нарушений законодательства РФ: для граждан — в размере от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 200 до 400 тысяч рублей, для юридических лиц — от 600 до 1 миллиона рублей. За повторное совершение административного правонарушения предусмотрен штраф до 3 миллионов рублей