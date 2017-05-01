Путин одобрил закон о сокращении отпусков для муниципальных служащих

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий условия предоставления отпуска муниципальным служащим, документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска, предоставляемые муниципальным служащим, за выслугу лет, сокращаются с максимально возможного числа в 15 до 10 дней.

При этом закон предусматривает нововведение о том, что муниципальному служащему, для которого установлен ненормированный служебный день, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью в три календарных дня.

Также муниципальные служащие смогут воспользоваться неиспользованными днями отпуска или получить компенсацию за них.

"Сохранить для муниципальных служащих, имеющих на день вступления в силу настоящего Федерального закона неиспользованные оплачиваемые отпуска или части этих отпусков, право на их использование, а также право на выплату денежной компенсации за неиспользованные ежегодные оплачиваемые отпуска или части этих отпусков", — говорится в материалах документа.