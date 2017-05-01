Во Вроцлаве "Ночные волки" почтили память жертв ОУН-УПА

ВАРШАВА, 1 мая — РИА Новости. Мотоциклисты из байкерского клуба "Ночные волки" почтили память жертв ОУН-УПА в польском Вроцлаве, сообщили РИА Новости руководитель польского отделения клуба Дариуш Качмарчик.

Акция байкеров "Дороги Победы — на Берлин" стартовала 27 апреля из международного байк-центра в Нижних Мневниках. Байкеры уже проехали Москву, Смоленск, Катынь, Минск, Хатынь. Далее маршрут лежит через города Варшава, Вроцлав, Будапешт, Братислава, Прага, Дрезден и Берлин. В воскресенье колонна мотоциклистов прибыла в Польшу.

"Сегодня мы доехали до Вроцлава, где возложили цветы и венки к памятнику-мавзолею жертв геноцида ОУН — УПА и на кладбище офицеров Советской армии", — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что во вторник колонна Байкеров посетит польский Освенцим, где почтит память жертв фашистских лагерей смерти.

Байкеры приехали в Польшу в воскресенье. В этот же день в Варшаве они возложили цветы к Могиле неизвестного солдата и на мемориальном кладбище на улице Жвирки и Вигуры, где похоронены советские солдаты, освобождавшие Польшу.

Этот мотопробег стал третьим по счету. Ранее польские пограничники отказывались пропускать его участников "из соображений безопасности". Однако единичным мотоциклистам все же удавалось попасть на территорию Евросоюза и добраться до Берлина.

После Варшавы "Ночные волки" направятся во Вроцлав, Освенцим, Будапешт, Братиславу, Брно и Прагу. Конечной точкой мотопробега является Берлин.