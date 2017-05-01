Путин подписал закон, обязывающий казачьих атаманов отчитываться о доходах

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает атаманов войскового казачьего общества предоставлять сведения о своих доходах, документ размещен на официальном портале правовой информации в понедельник.

Соответствующие поправки внесены в закон "О государственной службе российского казачества". Они касаются замещения членами казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в РФ, должностей, на которые распространяются ограничения и запреты, установленные в целях противодействия коррупции.

Устанавливается, что член казачьего общества, замещающий такую должность, не вправе получать в казачьем обществе заработную плату и другие выплаты, а также исполнять полномочия, связанные с осуществлением казачьим обществом приносящей доход деятельности. Кроме того, член казачьего общества, замещающий такую должность, не может стать кандидатом на должность атамана войскового казачьего общества, если это повлечет за собой конфликт интересов.

На атамана войскового казачьего общества возлагается обязанность представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, устанавливаемом президентом РФ. Непредставление атаманом войскового казачьего общества указанных сведений либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений будет являться правонарушением, влекущим досрочное прекращение его полномочий.