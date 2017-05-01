В Москве в первомайских гуляниях участвовали почти 1,5 миллиона человек

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Около 1,5 миллиона человек приняли участие в мероприятиях и народных гуляниях 1 мая в Москве, чрезвычайных происшествий и нарушений порядка не зафиксировано, сообщила пресс-служба столичного главка МВД в понедельник.

"В массовых мероприятиях и народных гуляниях в день 1 мая приняли участие около 1,5 миллиона человек… По состоянию на 16 часов 30 минут чрезвычайных происшествий и серьезных нарушений общественного порядка не допущено", — говорится в сообщении.

Охрану общественного порядка и безопасность граждан обеспечивают сотрудники МВД совместно с представителями Росгвардии и народных дружин.