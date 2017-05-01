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Общество

"Мохнатый Ленин" и другие страшные сибирские сны художницы из Томска

18:0601.05.2017
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© архив Наташи ЮдинойМедвежья Земля из проекта Страшные Сибирские Сны Наташи ЮдинойМедвежья Земля из проекта Страшные Сибирские Сны Наташи Юдиной
© архив Наташи Юдиной

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости, Лариса Жукова. В Томске развивается сибирский романтический концептуализм. Так художница Наталья Юдина определяет направление, в котором выполнен ее проект "Страшные сибирские сны”, вирусную популярность которому принес экспонат, прозванный в соцсетях "Мохнатым Ленином”. Подробнее об этом и других образах РИА Новости рассказала сама автор.

Метафора жизни в глубинке

"Страшные сибирские сны" — это художественный проект, над которым я работаю почти два года в городе Томске, где я родилась. Я живу в глубинке, собираю дикоросы, грибы, хожу на охоту, вяжу свитера, люблю есть строганину, холодец с коровьим хвостом. Спасаюсь бегством в искусство. Здесь скорее имеет место быть приспособленчество, бытовая мимикрия. И на этом и делаю свою мифологию.

Фотография Геннадия Спиридонова, снятая на улице Маршала Жукова в Омске
© Фото : Геннадий Спиридонов
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Материалы — вязание и шкуры, то есть, материалы, связанные с теплом. Это метафора жизни в холодной сибирской глубинке, где большую часть года зима, люди живут простыми потребностями: одеться, поесть. Искусство здесь в принципе не нужно и является экзотикой. И я на этом делаю искусство. То есть, исследую ситуацию, в которой оказался автор в данном контексте. Пытаюсь обозначить место.

Климат в столице и в Сибири родственный. В Москве есть Красная площадь, а в Томске есть "Медвежий фестиваль", пепел, оставшийся от деревянного зодчества и спектакль "Православный Ёжик". Но в столице художественная ситуация непонятна, а в Сибири она вообще не нужна. Тем не менее, "Медвежий фестиваль", "Православный ежик" и пепел, оставшийся от деревянного зодчества (у меня в Томске есть друзья, которые на этом пепле делают восхитительные трафареты), также являются частью той почвы, на которой я создаю свою мифологию под названием "Страшные Сибирские Сны".

Проект о том, как делать искусство в "медвежьем углу". Работы в этом проекте представлены в виде образов из сновидений. Зритель как бы становится участником некой мифологической экспедиции по сновидениям.

Эти сновидения страшные, поскольку некоторые экспонаты имеют довольно пугающий внешний вид. Ужас также навевает длительное пребывание во мраке долгими зимами и прочие зловещие бытовые обстоятельства. Отсюда и название. Получается такая мифологическая экспедиция по страшным сибирским снам, происшедшая во время длительной зимней спячки.

© Фото : архив Наташи ЮдинойНаташа Юдина и "Ленин в снежном уборе"
© Фото : архив Наташи Юдиной
Наташа Юдина и "Ленин в снежном уборе"

"Вася, где деньги?"

Проект начался с художественного объекта под названием "Теплое письмо". Все люди пишут теплые письма, например, "Вася, где деньги?" и другие… Я связала маленький шерстяной конверт, и у меня тоже получилось теплое письмо. Потом пришла зима, я испытала чувство голода, чувство холода и прочие пугающие чувства, и стали приходить другие образы: вязаная кастрюлька, медвежья сковородка и другие…

© Фото : архив Наташи Юдиной"Теплое письмо" из проекта "Страшные сибирские сны" Наташи Юдиной
© Фото : архив Наташи Юдиной
"Теплое письмо" из проекта "Страшные сибирские сны" Наташи Юдиной

"Медвежья Земля" – это своеобразный артефакт, найденный во время экспедиции по страшным сибирским снам, происшедшей во время длительной зимней спячки. Артефакт представляет собой глобус, покрытый медвежьей шерстью, и обозначает вымышленный "медвежий угол", медвежью страну. Огромную, величиной с целую Землю!

В проекте "Страшные Сибирские Сны" есть и другие художественные произведения. Например, "Гамлет". Гамлет сильно переживал насчет бедного Йорика. И в конце концов сам стал бедным Йориком. И я его связала. Получился вязаный череп.

© Фото : архив Наташи Юдиной"Гамлет" из проекта "Страшные Сибирские Сны" Наташи Юдиной
© Фото : архив Наташи Юдиной
"Гамлет" из проекта "Страшные Сибирские Сны" Наташи Юдиной

Еще есть работа под названием "Вязаный суп", которая представляет собой добрую вязаную кастрюльку. Также есть работа, посвященная Сергею Эйзенштейну и его пребыванию в Мексике. Во время пребывания он снимал карнавал, приуроченный ко Дню мертвых, фотографировался с затейливыми черепами. И вот, наконец, сам стал затейливым вязаным черепом. Работа так и называется "Сергей Эйзенштейн в Мексике".

© Фото : архив Наташи Юдиной "Вязаный суп" из проекта "Страшные сибирские сны" Наташи Юдиной
© Фото : архив Наташи Юдиной
"Вязаный суп" из проекта "Страшные сибирские сны" Наташи Юдиной

Есть произведение, изображающее уютные шерстяные наручники. Называется "Из России с любовью". Вот есть такие сувениры: матрешки, хохлома, самовар. Есть такой бренд: фром Сибирия виз лов! Мне тоже захотелось сделать сувенир, с аллюзией на мягкий патернализм. Вышло очень мило! 

© Фото : архив Наташи Юдиной"Из России с любовью" из проекта "Страшные Сибирские Сны" Наташи Юдиной
© Фото : архив Наташи Юдиной
"Из России с любовью" из проекта "Страшные Сибирские Сны" Наташи Юдиной

Еще есть работа под названием "Аполлон" с изображением вязаного античного фрагмента. Есть работа, также обращенная к античности, в виде торса Венеры, покрытого медвежьей шерстью. Называется "Малая Медведица". Сейчас я работаю над произведением под названием "Венера в мехах".

В этой истории есть плюс

Мохнатый Ленин – это художественное произведение, посвященное столетию Великой Социалистической Революции. Оригинальное название произведения – "Ленин в зимнем уборе". Он как бы оброс на зиму, поскольку расположен в холодных климатических условиях.

© Фото : архив Наташи Юдиной"Ленин в зимнем уборе" из проекта "Страшные Сибирские Сны" Наташи Юдиной
© Фото : архив Наташи Юдиной
"Ленин в зимнем уборе" из проекта "Страшные Сибирские Сны" Наташи Юдиной

Кроличья шкура, из которой он сшит, – это добрый образ из русских народных сказок, поэтому к произведению "Ленин в зимнем уборе" прилагается художественная экспедиционная зарисовка с изображением Ленина под елочкой, в виде зайчика. Зарисовку я вышиваю на белой плюшевой материи. Думается, это такое преображение в вымышленного персонажа в "Страшных Сибирских Снах".

© РИА Новости . Кирилл Калинников
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Я сделала работу к столетию революции, и мне хотелось ее экспонировать в Московском центре современной культуры "Гараж" и его действующая экспозиция "Триеннале российского искусства", проходящая под эгидой демонстрации толерантности к регионам. Но мне отказали в участии на выставке. Формулировка была вроде "Мы все решили", это, пожалуй, все.

Получилось, что работа экспонировалась в интернете. К ее популярности я отношусь, как к свитеру в шкафу: вот он есть, и лежит в шкафу. Думается, в этой истории есть даже плюс.

 

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