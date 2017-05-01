В Сибири в течение суток от пожаров спасли восемь тысяч человек

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Авиация МЧС России защитила от пожаров четыре труднодоступных населенных пункта в Бурятии, Иркутской области и Забайкальском крае, в которых проживают более 8 тысяч человек, сообщили в понедельник в пресс-службе МЧС РФ.

В течение суток к тушению пожаров в Сибири привлекались четыре самолета МЧС: два Ил-76 и две амфибии Бе-200. В Бурятии, Иркутской области и Забайкальском крае они совершили 16 сливов воды общим весом 282 тонны.

"Благодаря действиям спасателей в Баунтовском районе Бурятии не допущено распространение пожара в сторону поселка Россошино, в Слюдянском районе Иркутской области от огня был защищен поселок Култук, а в Качугском районе Иркутской области — поселок Корсукова", — уточнили в МЧС.

В Забайкальском крае самолет Бе-200 не допустил распространение огня на поселок Дарасун, где проживают почти 7 тысяч человек.

"Всего от пожаров в этих населенных пунктах благодаря применению авиации МЧС удалось отстоять более 2,2 тысячи домов, в которых проживают более 8 тысяч человек", — уточнили в МЧС.

В министерстве отметили, что в связи со сложной лесопожарной обстановкой в Сибирском федеральном округе для защиты населенных пунктов и объектов экономики в наиболее подверженных пожарам регионах увеличена авиационная группировка. В готовности к применению на тушение природных пожаров находится 51 воздушное судно, из них от МЧС России — 13 воздушных судов: восемь вертолетов и пять самолетов Бе-200 и Ил-76.