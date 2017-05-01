Теплая погода продержится в Москве еще сутки

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Начало рабочей недели в столичном регионе ознаменуется похолоданием, которое связано с приходом холодного атмосферного фронта, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".

"Очень теплая погода продержится в Московском регионе еще сутки. Уже завтра пройдет холодный атмосферный фронт, и на место теплой воздушной массы подойдут прохладные воздушные массы с северо-запада. Завтра ожидается +17… +19 градусов, в ближайшую ночь 11-13 градусов тепла, но уже в ночь на среду будет +5… +7 градусов в Москве, а по области от 2 до 7 градусов", — сказал специалист центра.

В среду в регионе ожидается переменная облачность без осадков, максимальная температура в дневные часы на уровне +13… +15 градусов в Москве и +12… +17 градусов по области. Такая же температура сохранится в четверг и пятницу. В ночные часы температура воздуха в городе будет опускаться до +1… +5 градусов.

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