В Новосибирске прошла "Монстрация"

НОВОСИБИРСК, 1 мая – РИА Новости. Ставшая в Новосибирске традиционной художественная акция "Монстрация", которая проводится уже 14-й год, в понедельник прошла без нарушений и собрала около 3 тысяч человек, сообщил журналистам представитель мэрии Сергей Полянский.

"Если не считать сотрудников правоохранительных органов, 3 тысячи (участников). Мероприятие культурно-массовое, вопросов у органов местного самоуправления нет, у полиции тоже нет. Проведено в рамках заявленного уведомления и постановления мэра", — сказал он.

Идеолог акции Артем Лоскутов остался доволен мероприятием.

"Мы всю ночь придумывали лозунг (главный), а тут ночью снег пошел. И вот мы сделали снежинки, написали – "**** запрещена в России"… Сложно объяснить какой-то одной версией. Здесь есть пространство для трактовок", — рассказал он журналистам. Во главе шествия вместе с горожанами шла начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова.

Участники шествия, которые прошли по центру Новосибирска от Дома офицеров до театра оперы и балета, держали в руках плакаты с лозунгами типа: "А у вас все дома?", "Космос рухнул", "Вошпрянем", "Куры – не сушки", "Косатки в виде дождя", "Никогда-нибудь" и так далее.

Ставшая в Новосибирске традиционной художественная акция "Монстрация" в этом году впервые за 14 лет ее проведения включена в план официальных мероприятий празднования Первомая как молодежное шествие, посвященное празднику весны и труда. 1 мая "Монстрация проходит еще в 14 городах мира, в частности, в Одессе (Украина), Тарту (Эстония), Кракове (Чехия) и ряде российских городов.

В 2016 году организатор "Монстрации" долгое время не мог договориться с городскими властями о маршруте движения колонны. В итоге мероприятие формально присоединилось к молодежной акции горадминистрации "Всешествие", однако в итоге Лоскутова оштрафовали на 20 тысяч рублей, признав нарушившим порядок организации мероприятия. "Монстрация" — массовая художественная акция в форме шествия с абсурдными и аполитичными лозунгами и транспарантами.