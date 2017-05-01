Двор высотки на Котельнической благоустроят по программе “Моя улица”

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. 12 набережных Москвы, включая Котельническую, вошли в программу "Моя улица" в 2017 году, сообщает mos.ru.

В рамках программы по благоустройству у дома 1/15 высадят деревья, расширят тротуары, создадут места для отдыха и смотровые площадки.

Высотку на Котельнической набережной заложили в день 800-летия Москвы. Ансамбль создавался в два этапа. В 1938-1940 годах построили девятиэтажный дом. А в 1948-1952-м к нему добавили 32-этажное здание и симметричное девятиэтажное крыло. Авторами проекта выступили архитекторы Дмитрий Чечулин и Андрей Ростковский.